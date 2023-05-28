İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber İstanbul Eyüpsultan başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 79.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 124.686 oyla yüzde 51.49 - Recep Tayyip Erdoğan: 117.476 oyla yüzde 48.51 aldı. İstanbul Eyüpsultan 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 124.686 oyla yüzde 51.49

Recep Tayyip Erdoğan: 117.476 oyla yüzde 48.51

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 135.204 oyla yüzde 48.58 - Recep Tayyip Erdoğan: 129.077 oyla yüzde 46.38 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 124.686 oyla yüzde 51.49Recep Tayyip Erdoğan: 117.476 oyla yüzde 48.51