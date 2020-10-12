Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

AA'nın haberine göre, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar’ın cenazesi, Eyüp Sultan’daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.