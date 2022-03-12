Ara sokaklarda buz dansı!

İstanbul'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı. Sabah evden çıkanlar dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Birçok kişi merdiven korkulukları ve duvarları tutarak yürüdü. Bazıları da düşmekten kurtulamadı.
Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma meydana geldi.
Şişli’de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti.
Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı. Bazıları da kayarak gitti.
"TUZLAMA YAPILABİLİRDİ AMA YAPILMAMIŞ"
İşe giden Serhat Şermet "Yapacak bir şey yok belediyemizin çalışması lazım ama bu konuda bir şey yapmamış gözüküyor. İşe gidiyorum. Her gün bu yolu kullanıyorum. Tuzlama yapılabilirdi böyle bayırlı yollarda. Ama yapılmamış" diye konuştu.
Mustafa Önder, "Ben ekmek almaya gidiyorum. Mecbur bu yolu kullanıyorum. Başka gidecek yolum yok. Yerler çok fena buz tutmuş." dedi.
ESENYURT
İstanbul'da 3 gündür yağan kar etkisini sürdürürken, bazı cadde ve sokaklar buz tuttu.
Esenyurt'taki caddede ilerlemeye çalışan sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken çok sayıda araç ve yaya kaydı.
Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan cadde ve kaldırım buz tuttu. Buz tutan kaldırımda ve yolda ilerlemeye çalışanlar zor anlar yaşadı.
Sabah işe ya da markete gitmek için evlerinden çıkanlar sokaklarda güçlükle yürüdü. Çok sayıda yaya kayarak düştü.
Yürüyerek ilerleyemeyeceğini düşünen bir kişi yokuş aşağı kayarak gitti.
Caddede ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de yokuşu çıkamayarak kaydı. Bir araç sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Mahalle sakinleri eski bir battaniye yardımıyla aracı bulunduğu yerden kurtardı.
"YÜRÜMEKTE ZORLANIYORUZ"
Hüseyin Demir isimli mahalle sakini, "Yollar kötü. Yürümekte zorlanıyoruz. Konsere gideceğim gidebilirsem eğer. Az kar yağsa burası felç" şeklinde konuştu.
Silivri'deki iş yerinden geldiğini söyleyen bir kişi de "Yollar buz. Her taraf öyle. Evim hemen bu sokakta bir 10 dakika sürecek herhalde gitmem" dedi.
Bir başka mahalle sakini, "Arabalar yokuşu çıkamıyor. Geri dönüyorlar. Biz de zor yürüyoruz" diye konuştu.
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