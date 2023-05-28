İstanbul Esenler Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber İstanbul Esenler başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Esenler seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 86.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. İstanbul Esenler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 173.606 oyla yüzde 64.37 - Kemal Kılıçdaroğlu: 96.099 oyla yüzde 35.63 aldı. İstanbul Esenler 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 173.606 oyla yüzde 64.37

Kemal Kılıçdaroğlu: 96.099 oyla yüzde 35.63

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 177.137 oyla yüzde 62.15 - Kemal Kılıçdaroğlu: 92.315 oyla yüzde 32.39 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 173.606 oyla yüzde 64.37Kemal Kılıçdaroğlu: 96.099 oyla yüzde 35.63