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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Esenler'de ailesiyle tartışan alkollü şahıs oturduğu evi yaktı, binada 19 kişi mahsur kaldı

        Esenler'de alkollü şahıs oturduğu evi yaktı, binada 19 kişi mahsur kaldı

        Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartışınca oturduğu evi yaktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:51
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        Alkollü şahıs evi yaktı, 19 kişi mahsur kaldı
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        Yangın Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118 sokakta 7.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartıştığı için oturduğu evi yaktı.

        Kısa sürede büyüyen dumanlar binayı sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. Öte yandan oturduğu evi yakıp kayıplara karışan şahıs hakkında arama çalışmaları sürüyor.

        Yangını ailesiyle tartışan birinin çıkardığını söyleyen bina sakini “Bu binada oturuyorum. Bir aile tartışıyormuş galiba çocuk kazayla yapmış. Çocuk kendi yakmış evi. Biz de mahsur kaldık. İnsanlar ölümden döndü” dedi.

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