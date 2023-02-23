İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER
Deprem uzmanları olası bir İstanbul depremi ihtimalinden söz ederken vatandaşlar İstanbul Deprem Risk Haritası'na odaklandı.
İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:
Zeytinburnu Ayamama Deresi,
Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,
Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),
Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),
Kanarya (Firuzköy kıyıları),
Esenkent,
Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),
Ambarlı ve Haramidere,
Ataköy'ün bulunduğu kesimler,
Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.