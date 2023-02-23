'ALTI KUM OLAN YERLERDEN UZAK DURUN'

Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz. Bahçelievler pek sağlam değil. Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyeyim; altı kum olan yerler sakat.

Kadıköy'ün semtlerinin dayanıklı olduğuna katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım. Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor, faya çok yakın.

Pendik pek sağlam değil. Beşiktaş'a pek garanti veremem çünkü çok dolgu var orada. Sarayların falan yapıldığı her yer dolgu üzerine yapılmış. Suadiye falan tehlikeli.