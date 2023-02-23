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İstanbul en riskli ve dayanıklı deprem ilçeleri: Deprem risk haritası ile İstanbul depreme dayanıklı ve riskli bölgeler hangileri? Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri açıkladı!

Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri açıkladı! İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri

Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili birden etkiledi. 7.7 ve 7.6 şiddetinde peş peşe gerçekleşen sarsıntıyla binlerce bina yıkılırken depremin etkilediği illerdeki birçok vatandaş hayatını kaybetti. Uzmanlar bu denli büyük alanı etkileyen depremin akabinde diğer fay hatlarına da dikkat çekti. Yaşanan yıkımın ardından "İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri?" soruları gündeme geldi. Beklenen olası İstanbul depremi için ise Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar geldi. Hatay depremi için bir hafta öncesinden uyarıda bulunan Şengör İstanbul'un zemini en sağlam olan ve en tehlikeli ilçelerini tek tek açıkladı. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı ve yüksek riskli semtler…

Giriş: 23.02.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem diğer fayların ne zaman kırılacağı konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'un deprem riski taşıdığına dair uyarılarda bulunuyor. İstanbul'da en son gerçekleşen depremin yıkıcı depremin ardından geçmesi gereken sürenin tamamlandığını ve 30 yıl içerisinde yeniden 7.5 şiddetinde bir sarsıntı  gerçekleşeceğini vurgulayan uzmanlar tüm önemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Kahramanmaraş depremi ve uzmanların açıklamasının ardından İstanbul'da deprem olma olasılığı merak ediliyor. İstanbul sakinleri ise "İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı olan semtler...

  • Pazarcık ve Elbistan depremlerinden hemen sonra Hatay'da deprem beklediğini söyleyen ve bu tahmini doğru çıkan ünlü Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için çarpıcı uyarılarda bulundu.

  • Şengör, "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasıKüçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın" ifadelerini kullandı.

    Maraş depremine yakın, baya güçlü bir deprem. 7,6'dan İstanbul perişan olur. Depremden sonra İstanbul'daki yangınlarla ve açıklıkla nasıl başa çıkacaksın?

  • Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri şöyle açıkladı:

    İstanbul depreminin büyüklüğü 7.6 olarak öngörüyoruz. Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Harp okullarının buralardan taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Yeşilköyün altında bakırköy formasyonu vardır ve bu bir felaket. Adaların altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı çünkü fay hattı burnunun dibinde. Adalar'da eviniz sağlamsa endişe etmenize gerek yok. Fay çok yakın olduğu için Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak. Adaların suyla kaplanması ise mevzu bahis değil. Adalar'da olanların dikkat etmesi ve evlerini kontol ettirmesi gerekiyor.

  • İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI

    İstanbul’un güneyinden Türkiye’nin en büyük fayı geçiyor: Kuzey Anadolu Fayı! Bu fay 1967’de Adapazarı depremi, 1999’da da Gölcük ve Adapazarı depremine neden oldu. Adapazarı ve Gölcük yıkıldı. Bu depremde hem Gölcük hem Düzce ayrı ayrı yıkılmıştı ve aralarında 2 ay fark var. Bu depremler Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen depreme benziyor. Bu deprem esnasında İzmit Körfezinin ağzında yırtılma durdu. Bu yırtılmanın ise devam etmesi lazım. Bu fayın en faal olduğu yer ise ikiye ayrılıyor. Güneydeki o kadar faal değil esas faaliyet kuzeyde. İstanbul’un güneyindeki bu fay Yeşilköy’e 8 km yakınından geçiyor. Adaların hemen burnunun dibinden geçiyor. Bu nedenle Yeşilköy’de şiddet 9’a çıkıyor. (Büyüklük değil şiddet!) Bu demek oluyor ki Yeşilköy yıkılacak.

  • İzmit Körfezi’nin içinde duran yırtılma Marmara’nın içine doğru devam edecek. İstanbul’da bulunan binaların yüzde 25 riskli.

    Birkaç sene evvel eylül ayında Silivri’nin güneyinde deprem meydana geldi. O deprem hepimizi çok korkuttu. Çünkü Kumburgaz’la Silivri arasında çok deprem olmuyor. Daha çok doğusunda ve batısında deprem oluyordu. Meydana gelen bu deprem fayın kitlenmiş vaziyette olduğu tespit edildi. Bu çok kötü haber. Bu deprem doğuda olacakmış gibi gözüküyor. O zaman Silivri’den İzmit’e kadar kırar diye düşündük. Bu da 7,2’lik bir deprem üretmesi demek. Fakat bu demek değildir ki bu deprem onula kalır. Hemen arkasından Silivri’den Tekirdağ’a kadar olan kısmı da kırabilir. 1766’da böyle olmuştur yani 7’den büyük meydana gelen depremle Fatih Camii olduğu gibi aşağı inmiştir.

  • 7,2 ye 7,2 olan fayların uzunlukları arka arkaya iki tane olmasına neden olabilir. Eğer bu faylar tek seferde kırılırsa 7.6’yı geçer 7,8’e kadar olabilir. 7,6 ihtimal olan deprem ise Maraş depremine denk düşer demektir.

    Avrasya Tüneli ve köprüler çok sağlam. Buralarda korku yok.

  • FATİH NASIL BİR ZEMİN?

    Fatih’in zemini Lykos Deresine inmezse fena değil. Fatih ilçesinin zemini iyi ama depreme yani fay hattına yakın. 1. Köprü'den itibaren sahile paralel bir çizgi çizersek onun güneyi tehlikeli, nerede olursan ol (Doğu Batı yani Asya ve Avrupa tarafından çizgiler çizdiğimizi farzedersek). Buralar faya çok yakın çünkü. Kadıköy, Fenerbahçe, Maltepe, Kartal, Tuzla, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu buralar çok tehlikeli. Buralar faya çok yakın çünkü. 

  • AVCILARIN BİRÇOK DEPREMDEN ETKİLENMESİNİN NEDENİ NE?

    Avcılar’da bir kil tabakası var. Avcılar bu kil tabakasının üzerinden sürekli denize doğru kayıyor.

  • 3 BÖLGE FELAKET

    Fatih, Suriçi-Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda. Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket.

    Bağcılar'ın yüksek yerleri Avcılar gibidir, sakattır.

    1. ve 2. köprü arası eğer binanız iyiyse altı da sağlam olduğu için dayanırsın. Kuzeyde ise altı kum olan yerlere gidilmemesi gerekiyor. Kilyos civarları tamamen sakat. Yeni hava limanı da tam sakat bir yerde. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın zemini ise biraz daha sağlam. Yeşilköy kötü ancak havalimanının olduğu yer kireçtaşının üstünde durduğu için nisbeten biraz daha sağlam. Avcılar kil tabakası üstünde, sürekli denize kayıyor. Küçükçekmece ve Silivri de tehlikeli.

  • 'ALTI KUM OLAN YERLERDEN UZAK DURUN'

    Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz. Bahçelievler pek sağlam değil. Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyeyim; altı kum olan yerler sakat.

    Kadıköy'ün semtlerinin dayanıklı olduğuna katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım. Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor, faya çok yakın.

    Pendik pek sağlam değil. Beşiktaş'a pek garanti veremem çünkü çok dolgu var orada. Sarayların falan yapıldığı her yer dolgu üzerine yapılmış. Suadiye falan tehlikeli. 

  • SAHİLLERDEN UZAK DURUN!

    Yalılar ahşap olması nedeniyle çok zarar görmez. Ahşap bina depremde pek kolay yıkılmaz. Sahildeki camiler ve saraylar da yıkılır. Ama faydan uzaklaştıkça tsunami falan olmazsa nisbeten sağlam olabilir. Maltepe sahili çok sakat kesinlikle uzak durulmalı. 

  • İSTANBUL'DA ZEMİNİ EN SAĞLAM YERLER

    Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye, Beyoğlu buralar sağlam yerlerBeylikdüzü'nün altı kireçtaşı, o sağlam bir kayadır. Ama nasıl yapıldığına bağlı. Buralar sağlam olsa da binanın sağlamlığı çok önemli. Sağlam bölgelerde deprem meydana geldiğinde bina iyi değilse deprem anında yıkılacak. 

    Fay hattı adalarla Maltepe arasından geçiyor. Deforme olmuş kayaların olması nedeniyle Gebze ve çevresi sağlam bölgelerdendir.  

  • 'TSUNAMİ İHTİMALİ VAR'

    Bütün fay kırılırsa İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Ayasofya'nın 8'e bile dayanma ihtimali var. Topkapı Sarayı da çok tehlikeli bir yerde, İstanbul'da deniz seviyesinin yükselme ihtimali de var. Eğer Marmara'nın dibinde bir yer kayması olursa 5 ila 8 metre arasında tsunami olabilir. Eğer bu olursa felaket olur."

  • İBB’nin çıkardığı deprem haritasına göre en riskli ve en güvenilir ilçeleri Şengör şu şekilde değerlendirdi;

    En riskli, en yüksek ilçeler: Binaların ve yer yapısının en bozuk olduğu 5 ilçe

    1- Fatih ve Suriçi: Suriçinin riski nerede olduğuna bağlıdır. Suriçinin altı neojendir ama onun içinde de Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Ancak Suriçi Avcılar’a nispeten çok daha iyidir.

    2- Avcılar

    3- Bakırköy ve Florya

    4- Zeytinburnu: Felakettir.

    5- Kemerburgaz: Altı kum çünkü. Bunlara Kilyos’u da ilave edebiliriz.

  • YIKIM RİSKİ ORTA DERECE OLAN 7 İLÇE

    1- Küçükçekmece: Küçükçekmece bence daha tehlikeli. Zeytinburnu ve Avcılar kadar tehlikeli.

    2- Silivri: O da çok tehlikeli

    3- Çatalca: Çatanca’nın içerlerindeysen o kadar tehlikeli değil. Ne kadar içerde olduğuna bağlı.

    4- Büyükçekmece: Büyükçekmece sakat.

    5- Esenyurt: İçerdeysen yani Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyindeysen nispeten daha iyi.

    6- Bağcılar: Bağcıların yüksekte kalan kesimleri de sakattır.

    7- Arnavutköy: Altı kum olan yerleri yaramaz.

  • NACİ GÖRÜR İSTANBUL İÇİN BİR KEZ DAHA UYARDI

    Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

    Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.

    Naci Görür, Anadolu Yakası'nın göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini söyleyerek Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür hangi İstanbul ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğunu şöyle açıkladı:

    "Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur.

    Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler."

  • İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?

    Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler:

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy 

  • İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?

    Vatandaşlar İstanbul'un da deprem riski taşıdığı endişesiyle ilçelere göre deprem risk haritası araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler:

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

  • İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER

    Deprem uzmanları olası bir İstanbul depremi ihtimalinden söz ederken vatandaşlar İstanbul Deprem Risk Haritası'na odaklandı.

    İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

  • İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

  • Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

    Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.

  • İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

    Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI

    İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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