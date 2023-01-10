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İstanbul Emniyeti'nden "Derbi sonrası bıçaklı saldırı" haberiyle ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Ocak'ta yayınlanan "Derbi sonrası bıçaklı saldırı" içerikli haberlere ilişkin yaptığı açıklamada; saldırının maçla ilgili olmadığını, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğunu bildirdi

Giriş: 10.01.2023 - 03:26 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Emniyeti'nden
Emniyetten "Derbi sonrası bıçaklı saldırı" haberiyle ilgili açıklama
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan “Derbi sonrası bıçaklı saldırı” içerikli haber ve görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Saldırının maçla ilgili olmadığı, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, olayın 8 Ocak'ta Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde B.V'nin (28) M.T'yi (35) darbetmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalarda, iki şahsın da arkadaş oldukları ve aynı takımı destekledikleri öğrenilmiş, olay saatinde alkollü olduğu belirlenen şüpheli şahsın mağduru darbettiği ve olayın Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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