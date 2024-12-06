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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Emniyeti'nde devir teslim | Son dakika haberleri

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim töreni yapıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Yıldız, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:57
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        İstanbul Emniyeti'nde devir teslim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Yıldız, görevi yaş haddinden emekli olan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.

        AA'da yer alan habere göre Vatan Yerleşkesi'nde Aktaş tarafından karşılanan Yıldız, görevli emniyet müdürleriyle tanıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü makamında Aktaş'a çiçek takdim eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

        Selami Yıldız ve Zafer Aktaş
        Selami Yıldız ve Zafer Aktaş
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        Terör, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "İstanbul'da halkımızın da desteğiyle bu mücadelemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

        Zafer Aktaş ise görev yaptığı 4,5 yıl içinde İstanbul’un huzuru ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm teşkilat olarak beraber canla başla görev yaptıklarını kaydetti.

        Yaklaşık 45 yıllık bir meslek hayatı olduğunu belirten Aktaş, "Vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail olduğum teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Selami kardeşimiz daha evvelden Adana'dan halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul’daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de hepinize Allah'a ısmarladık diyorum, Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
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