21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tayinlere göre 18 İlçe Emniyet Müdürü, 15 Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu toplam 47 atama yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonel şubelerinin müdürleri yerlerini korurken Terör, İstihbarat, Organize, Kaçakçılık ve Asayiş Şubelerinde görev yaparken terfi alan müdür yardımcılarının da görev yerleri değişti.
Yapılan atamalar ise şöyle:
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olan İsmail Kılıç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen Zeytinburnu ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner terfi ederek Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün terfi ederek Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Kartal İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan terfi ederek Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uygulama noktalarından sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Efkan Korkmaz, Maltepe ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ayhan Karaduman terfi ederek Kadıköy ve Fenerbahçe Spor Kulübünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Güven Timleri Şube Müdürü olarak görev yapan Zafer Baybaba terfi ederek Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan Kamil Yıldırım terfi ederek Koruma Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Niyazi İnci ise terfi ederek, Bahçelievler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım terfi ederek Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman terfi ederek, Tuzla ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel terfi ederek, Polisevi Şube Müdürlüğü ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken terfi eden Belma Aldemir Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
Yeni atanan 15 şube müdürü ise şöyle:
Hakan Alpaslan Kırbaş Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Muhammet Hanifi Zengin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü, Ömer Ünver Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Özay Kayhan Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Hüseyin Güngör Ulaştırma Şube Müdürü, Murat Bayhan Güven Timleri Şube Müdürü, Murat Sevgi Bakım Onarım Şube Müdürü, Şekip Akın Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü, Mehmet Yaşar Zehir Deniz Limanı Şube Müdürü, Nadir Konak Dış İlişkiler Şube Müdürü, Neslihan Şentürk Foto Film Şube Müdürü, Deniz Halıcı Çelik Genel Denetleme Ve Disiplin Şube Müdürü, Selma Gençkaya Koruma Şube Müdürü, Birol Taşkoparan Polisevi Şube Müdürü, Yalçın Erdem Turizm Şube Müdürü olarak atandı.
18 İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ BELLİ OLDU
İl içi atamalarda 5'i 4. sınıf, 7'si 3.sınıf ve 6'sı 2.sınıf olmak üzere 18 İlçe Emniyet Müdürü de değişti. Özcan Aybek Arnavutköy, Hasan Demirbağ Bağcılar, Veli Şengül Bahçelievler, Hüseyin Selman Beyoğlu, Aykut Korkmaz Büyükçekmece, Sinan Çamuroğlu Çatalca, Mustafa Demir Çekmeköy, Gökhan Karaaslan Esenyurt, Bülent Çelik Gaziosmanpaşa, Ayhan Elmalı Güngören, Murat Çaykara Kağıthane, Feramuz Çetin Kartal, Selçuk Aldemir Maltepe, Necmettin Yüksek Sultanbeyli, Turan Çelik Sultangazi, Ali Saraç Şile, Hazım Gümüş Tuzla ile Burak Bodur Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
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