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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Emniyeti kentte 'huzur denetimi' gerçekleştirdi

        İstanbul Emniyeti kentte 'huzur denetimi' gerçekleştirdi

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi toplama(GBT) yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:02
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        İstanbul'da 'Huzur' denetimi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Özel Harekât Polisleri katıldı. Denetimler kapsamında araçlar hassas burunlu köpekler tarafından arandı. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yoluculara GBT yapıldı.

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        #istanbul huzur denetimi
        #haberler
        #istanbul
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