İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:

AA

Ayasofya'ya gelen Aktaş, emniyet şeridiyle çevrili olan cami ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aktaş, "Ayasofya ve 15 Temmuz ile alakalı tedbirler için buraya geldik. Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için buradayız. İnşallah 24 Temmuz'da açılışla alakalı tedbirlerimizi yerinde denetleyip göreceğiz ve ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat, huzur içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız." dedi.

- Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı

Öte yandan Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camisi'nde hummalı çalışmalar ve hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan eski tabelalar da kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu caminin önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.