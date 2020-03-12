AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu



- Rapora göre, 2019 yılında 10 bin 334 uygulama gerçekleştirildi - Kentte yaklaşık 60 milyon kişi GBT taramasından geçirildi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 130 bin 505 şüpheli yakalandı - Geçen yıl 7 bin 180 silah ve 13 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün geçen yıl gerçekleştirdiği operasyon, çalışma, proje ve faaliyetler "İEM 2019 Faaliyet Raporu"nda ayrıntılarıyla yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929'da söylediği, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözüyle başlayan yıllıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2019'da yıl dönümü kutlamalarında yayımladıkları mesajlara yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı ön sözde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla kentin, dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri haline geldiği ve kişi başına düzen polis sayısı azlığına rağmen New York, Londra ve Berlin gibi birçok dünya başkentinden daha güvenli olduğu değerlendirmesi yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm şube ilçe ve amirliklerin operasyon, çalışma, proje ve faaliyetlerinin anlatıldığı yıllık, 2 cilt ve 576 sayfadan oluşuyor. Yıllığın hazırlanmasında gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Beyhan Gürbüz ile Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin katkıları oldu.

- 60 milyon GBT sorgusu

Yıllıkta yer alan bilgilere göre, 2019 yılında 10 bin 334 uygulama yapıldı. Yaklaşık 60 milyon kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 130 bin 505 şüpheli yakalandı. Geçen yıl 7 bin 180 silah ve 13 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Önemli operasyonlar

Yıl içerisinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 207 şüpheliden 462'si tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 209 operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 1682 şüpheliden 643'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt içi ve dışında yaptığı önemli operasyonlarda 13 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

- Terör olaylarında ciddi düşüş

Yıllıkta, İstanbul'da 2016'da 623, 2017'de 144 ve 2018'de 33, geçen yıl da 56 terör olayının meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, DHKP/C'nin sözde örgüt lideri Ümit İlter ile çok sayıda üst düzey sorumlusunun yanı sıra, PKK, DEAŞ, MLKP ve FETÖ'den de önemli isimler yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda da aralarında nadide eserlerin bulunduğu 2 bin 521 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca, yıllıkta diğer ilçe ve şubelerin de çalışmalarına geniş yer verildi.

- AA'ya teşekkür

Yıllıkta, aralarında Anadolu Ajansı muhabirleri Halil Demir ve Hüseyin Bağış'ın da yer aldığı bazı basın mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür edildi.