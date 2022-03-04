İstanbul'da yağış durdu, yağmurluı havanın etkisiyle meydana gelen arıza ve kesinti duyuruları gündeme geldi. AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul'da 4 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşanacak elektrik arızalarını ve kesintilerini duyurdu. Güne elektrik kesintisi ile başlayan ilçelerde elektrik keintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

Koronavirüs pandemisinin etkisi ile pek çok şirket tarafından kabul edilen evden çalışma sistemi planlı ve son dakika elektrik kesintilerinin araştırılmasına neden oluyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı