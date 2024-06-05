İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda oturanlar hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını AYEDAŞ ve BEDAŞ kendi sitesi üzerinden duyurdu. Peki "5 Haziran'da İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Haziran AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı..