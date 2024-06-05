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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 5 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 5 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Elektrik dağıtım ve tedarik firması AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını günlük olarak kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte, 5 Haziran 2024 İstanbul'da elektrikler ne gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 01:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:12
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        • 1

          İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda oturanlar hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını AYEDAŞ ve BEDAŞ kendi sitesi üzerinden duyurdu. Peki "5 Haziran'da İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Haziran AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı..

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 5 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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