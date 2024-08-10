İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Elektrik kesintisi yaşayan kent sakinleri için, "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 10 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...