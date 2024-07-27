İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 28 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Elektrik dağıtım ve tedarik firması AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağını günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte, 28 Temmuz 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurularıyla İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği açıklandı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda oturanlar hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Peki 28 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Temmuz Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ