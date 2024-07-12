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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 12 Temmuz BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik ne zaman, saat kaçta gelecek?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: 12 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 12 Temmuz Cuma günü İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı semtlerinde elektrik kesintileri öngörülüyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için sorgulama ekranına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:34
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        • 1

          İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama sayfası, özellikle planlı kesintilerin ve arızaların takibi için büyük önem taşıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. 12 Temmuz Cuma günü için planlanan kesintiler hakkında bilgi almak isteyenler için sorgulama ekranları hizmete sunuldu. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 12 Temmuz Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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