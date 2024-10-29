29 Ekim Salı günü İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisi duyuruları yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar kapsamında gün içinde bazı ilçelerde belirli sürelerde kesinti yaşanacak. Bu kapsamda, kesintinin hangi illeri etkilediği ve saat kaçta sona ereceği sorgulanıyor. İşte 29 Ekim Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...