Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi olan yerler: 14 Ocak Salı İstanbul AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak Salı günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kentin belirli bölgelerinde geçici kesintiler olabileceğini duyurdu. Vatandaşlar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. Enerji kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 14 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 01:02 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da 14 Ocak Salı günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geçici kesintiler yapılacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti. Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların, resmi kanallardan duyuruları takip etmeleri öneriliyor. İşte güncel bilgiler...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Ocak Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        REKLAM

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Habertürk Anasayfa