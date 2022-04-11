İstanbul'da 11 Nisan Pazartesi gününe yağışlı hava ve düşük hava sıcaklıkları etkisi,ni gösterdi, zorlu hava şartlarının neden olduğu elektrik kesintileri merak konusu oldu. Bilindiği gibi İstanbul'da arıza ve bakım çalışmalarının neden olduğu planlı elektrik kesintileri İstanbul elektrik tedarikçisi firmalardan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından her gün duyuruluyor. İşte 11 Nisan İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler