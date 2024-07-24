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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi listesi! 24 Temmuz 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintisi listesi! 24 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da meydana gelen planlı elektrik kesintisi, bakım ve onarım çalışmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Avrupa Yakası İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ise İstanbul Anadolu Yakasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ile ilgilendiği bilinmektedir. İşte 24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 01:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 01:52
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        • 1

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 24 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Planlı yapılan elektrik kesintileri, ' www.bedas.com.tr' sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabiliyor. Peki, "Elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 24 Temmuz 2024 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 24 Temmuz Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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