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        Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi bildirimleri: 20 ilçe için uyarı! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 8 Aralık BEDAŞ elektrik arıza

        İstanbullular dikkat: 20 ilçede elektrik kesintisi var! İstanbul elektrik kesinti bildirimi

        İstanbul'da bugün 20 ilçede elektrik kesintisine gidilecek. Bulunduğu ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanan İstanbullular BEDAŞ 8 Aralık planlı elektrik kesintisi bildirimlerini araştırıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi 8 Aralık bildirimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:06
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          İstanbul'da 20 ilçede bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde yaşayanlar ise "Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. BEDAŞ tarfafından İstanbul elektrik kesinti bilgilendirmesi güncellendi. İşte İstanbul'da elektrik kesintisine gidilen 20 ilçe ve mahalleleri...

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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