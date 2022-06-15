İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı: 15 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurularıyla hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı, elektriklerin ne zaman geleceği açıklandı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Peki 15 Haziran'da İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı..

15 HAZİRAN 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

15 HAZİRAN 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ