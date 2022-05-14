İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbullular tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ il genelinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman yaşanacağını ve arızaların ne zaman, saat kaçta giderileceğini paylaşıyor. Buna göre 14 Mayıs Cumartesi günü elektirikler ne zaman gidecek ve elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı haberimizde...