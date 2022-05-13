İstanbullular 13 Mayıs Cuma günü yaşanacak planlı elektrik kesintilerini ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin ne zaman saat kaçta geleceği belli oldu. Bugün İstanbul’da gün içerisinde çalışacak olanlar İstanbul’da elektrikler saat kaçta kesilecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorularının cevabını araştırıyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama ekranı…