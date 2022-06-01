İstanbul'da yaşayıp elektrik kesintisi yaşayanlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. 1 Haziran Çarşamba günü elektrikler ne zaman kesilecek ve elektrikler ne zaman gelecek sorularının yanıtları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyurularla belli oldu. İşte İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı...