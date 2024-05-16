İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 16 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ 16 Mayıs tarihinde il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 16 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan sorular arasında yer aldı. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine BEDAŞ'ın internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki, "16 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ