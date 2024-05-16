İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan sorular arasında yer aldı. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine BEDAŞ'ın internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki, "16 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...