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        Haberler Gündem İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: 26 Nisan Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte sorgulama ekranı

        AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru ardından yoğunlaştı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 26 Nisan Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 00:11 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:16
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          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 26 Nisan Cuma günü İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Yapılan duyuru ile İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi bekleniyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Nisan Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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          BEDAŞ'ın 26.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde:

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