İstanbul'da 19 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. Elektrik kesintisine gidilecek ilçelerin kesinti yapılacak mahalle ve sokak bilgisi BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı. En çok elektirik kesintisi Bağcılar, Fatih ve Küçükçekmece'de görülecek. Peki, bugün İstanbul'da kesintiye gidilen yerlerde elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ planlı İstanbul elektrik kesintisi 12 Aralık listesi...