Son dakika... İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi hastalarının olduğu bölümde saat 21.30 sıralarında yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken hastalar tahliye edildi.

Ayrıntılar geliyor...