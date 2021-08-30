Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı

AA

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirildi.Festivalin YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanan ödül töreninde Türk diasporasının önemli sanatçıları arasında yer alan ve 2016 yılında Hollanda'nın en prestijli ödülü Edison Jazz/World'ü kazanan piyanist ve besteci Karsu sahne aldı.

- "Tüm dünyada ses getirecek bir festival olacağına inanıyorum"

Tören öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, etkinliğin İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilmiş olmasının önemine değinerek, "Dünyada yaşanan göçlerin ve göçle ilgili sorunların tartışıldığı bir ortamda diaspora merkezli ve 120 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının etkinliğe girmesi çok anlamlı." dedi.Çam, festivalin bundan sonraki yıllarda çok daha farklı açılımları olacağını düşündüğünü belirterek, siyasi, ekonomik ve politik sorunların aşılmasında sanatın ve sinemanın katkılarıyla tüm dünyada ses getirecek bir festival olacağına inandığını söyledi.

- "Bir başarı hikayesine imza atıyorlar"

YTB ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren de hareketlilik, göç ve diaspora meselesinin sadece dünyanın bir bölgesini değil tamamını ilgilendirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Topluluk olarak kendi ana vatanı dışında yaşayan çok fazla millet var. Bu insanların hikayelerinin anlatılması ve daha fazla duyulması lazım. Avrupa'daki Türklerin, Almanya'da 60. yılı ve bir başarı hikayesine imza atıyorlar. Biz hem Avrupalı Türklerin hikayelerinin duyulması hem farklı diasporalar arasında iş birliğinin gelişmesi hem de kendi diasporamız içerisinde sanatın bu alanının gelişmesi için Uluslararası Diaspora Kısa Film Festivali'ni düzenlemeye karar verdik. Türk diasporasında hem sorunlarının hem başarılarının anlatıldığı bir platform olmasını amaçlıyoruz."

- "Uluslararası bir film festivalini Türkiye'ye kazandırmış olacağız"

Festivalin geleneksel hale gelmesini arzu ettiklerini dile getiren Eren, festivale 120 ülkeden 3 bin 123 kısa filmle başvuru yapıldığını, finale kalan 24 filmin içinden 7 filme ise ödül verileceğini bildirdi.

Eren, Vietnam'dan Mısır'a, Sudan'dan Çin'e kadar çok sayıda ülkeden başvuru olduğunu aktararak, "Uluslararası bir film festivalini Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Devam ettikçe de merkezine daha fazla insan hikayesini alan bir festival olacak diye düşünüyorum. Genç arkadaşlarımızı, Avrupalı Türkleri bu festivali takip etmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç ise festivalin konusunun özgün ve misyonu olan bir konu olduğuna işaret ederek, "İlk defa yapılması hasebiyle heyecanı ve endişeleri de vardı. Ortaya koyduğumuz enerji ve sektörün festivali kabullenmesi hem başvuru sayılarına yansıdı hem de heyecan iklimi yarattı. Birçok yetenekli ismi burada ağırlıyoruz." dedi.

Kılıç, festivalde Türkçe Konuşulan Filmler ve Yabancı Dilde Filmler olmak üzere 2 ayrı yarışma kategorisinde 3'er ödül verileceğini ifade ederek, bunlara ek olarak bir de seyircilerin oylarıyla belirlenen seyirci ödülü verileceğini söyledi.TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de TRT olarak Türkiye'de ve dünyada çok sayıda film festivaline destek olduklarını belirterek, Uluslararası Diaspora Film Festivali'nin stratejik öneme sahip bir festival olduğunu ifade etti.

- 2 farklı yarışma kategorisinde 7 farklı ödül sahiplerini buldu

Festivalin jürisinde yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, Yönetmen Nariman Aliev, Yazar ve Yapımcı Samed Karagöz yer aldı.Türkçe Konuşulan Filmler kategorisinde En İyi 2'nci Film Ödülünü "Susam" adlı filmiyle Sami Morhayim, TRT Özel Ödülünü "Hakem" adlı filmiyle Roman Hodel, En İyi Film Ödülünü ise "İklim Değişimi" adlı filmiyle Yasemin Demirci aldı.

Yabancı Dilde Filmler kategorisinde ise Sandra Desmazieres'in "Flowing Home" filmi En İyi 2'nci Film, Morad Mostafa'nın "Ward's Henna Party" filmi Jüri Özel Ödülü, Viv Li'nin "Hiçbir Yere Ait Hissetmiyorum" filmi ise En İyi Film Ödülüne layık görüldü.

Filmleri izleyen sinemaseverlerin verdiği oylarla belirlenen Seyirci Ödülünü de "Düğün Fotoğrafı" adlı filmiyle Cemalettin Baş kazandı.

Ödül törenine THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ile genç sinemacılar ve sinema sektörünün temsilcileri katıldı.