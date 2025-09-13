İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarih yazdı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Romanya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve Romanya Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen 29. George Enescu Festivali’nden alkışlarla döndü. 28 ülkeden 4 binden fazla sanatçının, 100'den fazla konserle katılım sağladığı festivalde ağırlanan ilk Türk orkestrası olan İDSO, Türk–Romen kültürel diyaloğuna da güçlü bir katkı sağladı. İDSO’nun bu tarihi turnesi, Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, DenizBank ve Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle hayata geçirildi.

Orkestra, bu yıl Romanya'nın en büyük bestecisi George Enescu'nun ölümünün 70. yıldönümünü anmak üzere 24 Ağustos - 21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen festivalde 7 –12 Eylül tarihleri arasında sahne aldı. Romanya'nın üç farklı şehrinde konser veren orkestra, 7–8 Eylül'de Köstence'deki tarihi Casino binasında, 10 Eylül'de Targu Mureș Paul Constantinescu Filarmoni Salonu'nda ve 12 Eylül'de Craiova Filarmonica Oltenia'da sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Orkestrayı, başarılı şef Hasan Niyazi Tura yönetirken, konserlerin solisti olarak dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa etkileyici performansıyla sahnedeydi. Programda George Enescu'nun "Keman ve Orkestra için Balad"ı, Felix Mendelssohn'un Keman Konçertosu, Cemal Reşit Rey'in "Güneşli Manzaralar"ı ve Ludwig van Beethoven'ın 1. Senfonisi icra edildi.

Turnenin en dikkat çeken konserlerinden biri, beş yıl süren restorasyonun ardından kapılarını yeniden açan Köstence Casino Binası'nda gerçekleşti. İDSO, yenilenen bu simgesel yapıda konser veren ilk orkestra oldu. Konsere Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da katılım sağladı. "Festivalde ağırlanmak onur verici bir deneyimdi" Turne programının ardından konuşan İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan,"Bu yıl dünyanın en önemli bestecilerinden Rumen besteci George Enescu'nun 70. ölüm yıl dönümünü anısına düzenlenen bu değerli festivalde ağırlanmak onur verici bir deneyimdi. Orkestramızın konserleri, festivale katılan sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu davetin yalnızca sanatsal bir başarı değil; aynı zamanda Türk–Romen dostluğunu pekiştiren önemli bir kültürel diplomasi adımı olduğunu düşünüyor ve Türk senfonik müziğinin tınılarını Romanya'daki sanatseverlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası hakkında İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yere sahip olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), besteci Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945'te kurulan İstanbul Belediyesi Şehir Orkestrası'nın devamı olarak faaliyete geçmiştir. Orkestranın kökleri 1827'de Donizetti Paşa'nın kurduğu Mızıkâ-i Hümâyun'a uzanır ve 1972'de Kültür Bakanlığı'na bağlanarak bugünkü adını almıştır. Kuruluşundan itibaren kısa sürede düzenli konserler vermeye başlayan orkestra, yurt içinde ve yurt dışında sayısız turne ve festivalde Türkiye'yi temsil etmiş, Yehudi Menuhin, Luciano Pavarotti, José Carreras, Gidon Kremer, İdil Biret, Fazıl Say, Leyla Gencer ve Güher-Süher Pekinel gibi dünyanın önde gelen şef ve solistleriyle aynı sahneyi paylaşmıştır. Türk bestecilerin eserlerini ilk kez seslendirmesiyle de öncü rol üstlenen topluluk; İspanya, İtalya, Yunanistan, ABD, Japonya, Almanya, Mısır, Bulgaristan, Arnavutluk ve Güney Amerika'da verdiği konserlerle uluslararası alanda büyük başarı kazanmış, son olarak 2023'te Japonya turnesi ve Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Berlin Filarmoni ile Zürih Tonhalle'deki konserleriyle öne çıkmıştır. İDSO bugün, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nde dünyaca ünlü şef ve solistlerle konserlerine devam etmektedir.