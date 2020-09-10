İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu Fişekhane'de açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen program öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB Müdürü Suat Arıkan, "Kolaj" konserinin cuma günü de sanatseverlerle buluşacağını söyledi.
Arıkan, eylül ayı sonunda "İstanbul Opera Festivali"nin yapılacağını belirterek, "Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği İstanbul Opera Festivali'ndeki etkinliklerin tümü İDOB tarafından gerçekleştirilecek. Yurt içinden solistlerin de katılımıyla festivalimiz oldukça renkli geçeceğe benziyor." dedi.
"Kolaj" etkinliğinde ise İDOB'un tüm birimlerinden sanatçıların mini gösteriler sunduğunu aktaran Arıkan, şunları kaydetti:
"Programda, sağlık koşullarını zorlamadan, bir kalabalık oluşturmadan sanatçılarımız sembolik olarak performans sergileyecek. Biliyorsunuz kolaj bir yüzeye farklı farklı malzemeleri birleştirerek yapılır. Biz de kurumumuzun tüm birimlerini sahneye yapıştırdık. Çocuk koromuzdan, balemizden, orkestramızdan birçok sanatçı aynı sahnede yer alacak."
Suat Arıkan, Talimhane'de de İDOB'un bu ay 4 konserinin müzikseverlerle buluşacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pandeminin ne zaman biteceğini bilemediğimiz için bu yıl normal bir sezon programı yapamadık. Bu nedenle bu yıl orkestra çukurunu kapatıyoruz. Orkestrayı sahneye alarak etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatın insanın üzerindeki olumlu etkilerini bildiğimiz için sanata her daim devam edelim diyoruz. Seyircilerimiz de bizim gibi düşünüyor. Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu genelgeye, kurallara uyarak hem mekansal hem de kişisel tedbirlerimizi elden bırakmadan yeni sezonumuzun altından kalkmaya çalışacağız."
- Kolaj'da İDOB'un tüm birimleri sahne aldı
Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, Johannes Brahms'ın "Guten Abend, gut' Nacht, Op. 49, No. 4" eserinde İDOB Çocuk Korosu ile Çocuk Balesi sahne aldı.
"Kuğunun Ölümü" eserinde dansçı Melike Manav'a, viyolonselde Şafak Erişkin ile arpte Pınar Sivritepe eşlik etti.
Koreografisini Berk Sarıbay'ın üstlendiği "Sen" adlı eserde, dansçı İlke Kodal ile piyanosuyla Hüseyin Kaya sahne aldı.
Işıl Derya Bıçakçı'nın koreografisini yaptığı "Hal" eserinde MDTist Dansçıları Ferhat Güneş, Demet Aksular, Emre Olcay ve Ozan Akgün sahnede olacak. Murat Anıl Erginol ile Bora Gökay'ın keman çalacağı eserde, Filip Kowalski viyola, Burak Ayrancı ise viyolonsel icra etti.
İDOB Korosu da Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Ave verum corpus" eserini yorumladı. Volkan Akkoç'un koro şefliğindeki eserde, Seda Subaşı Yalçın ve Vugar Gurbanov keman, Verda Gül viyola, Gözde Öcal Güvemli ise viyolonsel seslendirdi.
Aydın Karlıbel, kendi eseri olan Piri Reis'ten "Bezirganbaşı Türküsü'nü, Cemal Reşit Rey'in Zeybek eserinden ise "Intermezzo" bölümünü piyano ile çaldı.
Konserde Çaykovski, Puccini, Mozart ve Verdi'nin eserlerini ise Süren Maksutov, Caner Akgün, Bülent Külekçi, Esra Abacıoğlu Akcan, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Ufuk Toker, Aylin Ateş, Murat Güney ve Hale Soner Kekeç söyledi.
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