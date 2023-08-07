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        Haberler Gündem İstanbul depremi son dakika: İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler açıklandı! Naci Görür'den olasıMarmara depremi için kritik uyarı!

        Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

        Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'te Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı. Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 10:55
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        • 1

          İstanbul depremi açıklamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Olası Marmara depremi için Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklamalar geldi. Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

        • 2

          NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: "2,5 MİLYON RİSK ALTINDA"

          İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Bunu Bakanımız da açıkladı. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyetine yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm.

        • 3

          "ZEMİN VE BİNA İYİYSE SAĞ ÇIKARSINIZ"

          İstanbul lafı yanlış tabi Marmara Bölgesi demek lazım. Lakin o kısımdaki en büyük il İstanbul olduğu için o şekilde deniliyor. Deprem Marmara Denizi içinde olacak. İstanbul içinde fay kırılacak diye bir şey yok. Biz İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'da olmaz bir farklılık koyuyor ya öyle bir şey yok. Marmara'da 160 km uzunluğundaki bir fay uzunluğudur. Beklediğimiz deprem öncelikle Kumburgaz Fayı'nda olacak. Depremden İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar o bölgeler etkilenir. Depremin büyüklüğüne, zemine, yapı stoğuna kadar etkilenecek alan genişliği değişir. Doğu'dan Güney'de Balıkesir, Çanakkale, Yalova'ya kadar etkilenir. Depremin olduğu yerden uzaklığınız, bulunduğunuz zemin ne kadar sağlam gibi etkenlerle depremin şiddetini daha az hissedebilirsiniz. Siz kıyıya yakınsınız, zemininiz iyiyse, statiği ile projesi birbirine uyumlu ise çok büyük ihtimalle o binadan sağ çıkarsınız. O bina hasar almaz demiyorum. Lakin sahibini sağ olarak çıkartır. Biz hiçbir bina çatlamaz demiyoruz.

        • 4

          İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

          24 yılda İstanbul depreme hazır hale gelebilirdi. Lakin bugünkü halinde İstanbul depreme hazır değil. Hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. İlk başlarda Acil Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Belediyeler ona göre çalıştı. Her mahalleye konteyner konuldu. İstanbul Valiliği, hastane ve okulları elden geçirdi. Viyadükler, yollar, köprüler yapıldı. Bir takım tatbikatlar yapıldı. AFAD planlar programlar yaptı. Hazırlıklar yapıldı. Lakin bunlar yeterli değil. Bu yapılanların çoğu ya afete yönelik ya da masabaşında kalıyor. 16 milyonun oturduğu konutlar depreme hazırlanmadı. Vatandaşlar kendi evlerini depreme hazırlamadı. Bunlar vatandaşın kabahati değil. Devlet gözetim denetim ve sorumluluğu altında yapmalı. Vatandaş ve Yerel Yönetim ile Merkezi Yönetim kolkola verir ve çalışırsa yapılabilir. Ne yapmamız gerekenler belli. Bir kent, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekosistem, ekonomiden oluşur.

        • 5

          İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

          İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        • 6

          AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

          Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

          Cevizli

          Bağlarbaşı

          Fındıklı

          Girne

          Esenkent

          Gülsuyu

          Aydınevler

          Altayçeşme

          Gülensu

          Yalı

          Zümrütevler

          Çınar

          Altıntepe

          Feyzullah

          İdealtepe

        • 7

          PENDİK

          Kavakpınar

          Velibaba

          Kaynarca

          Ahmet Yesevi

          SULTANBEYLİ

          Hamidiye

          Turgut Reis

          Akşemseddin

          Mimar Sinan

          Mecidiye

          Ahmet Yesevi

          Abdurrahmangazi

          Orhangazi

          Yavuz Selim

          Hasanpaşa

          Adil

          Mehmet Akif

        • 8

          TUZLA

          Postane

          Aydınlı

          Şifa

          Mimar Sinan

          Yayla

          İstasyon

          Aydıntepe

          ATAŞEHİR

          İçerenköy

          KARTAL

          Hürriyet

          Karlıktepe

          Orhantepe

          Atalar

          Esentepe Petrol İş

          Cevizli

        • 9

          Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):

          Paşa

          Merkez

          ZEYTİNBURNU

          Maltepe

          Seyitnizam

          Beştelsiz

          Sümer

          Veliefendi

          Çırpıcı

          Telsiz

          Nuripaşa

          Kazlıçeşme

          Yeşiltepe

          Merkez Efendi

          Gökalp

        • 10

          AVCILAR

          Deniz Köşkler

          Cihangir

          Ambarlı

          Merkez

          Gümüşpala

          Üniversite

          Firüzköy

          M. Kemal Paşa

          Yeşilkent

          BAĞCILAR

          Yıldıztepe

          Evren

          Kirazlı

          Demirkapı

          Hürriyet

          Merkez

          Fevzi Çakmak

          Yenigün

          Kemalpaşa

          Kazım Karabekir

          Çınar

          Yenimahalle

          Bağlar

          İnönü

          Yavuz Selim

          Mahmutbey

          Fatih

          Barbaros

          Göztepe

          Sancaktepe

        • 11

          BAHÇELİEVLER

          Şirinevler

          Zafer

          Kocasinan

          Soğanlı

          Hürriyet

          Yenibosna

          Çobançeşme

          Cumhuriyet

          Fevzi Çakmak

          BAKIRKÖY

          Osmaniye

          Kartaltepe

          Yeşilköy

          Zeytinlik

          Şenlikköy

          Ataköy 2-5-6

          Ataköy 3-4-11

          Ataköy 7-8-9

          Cevizlik

          Yenimahalle

        • 12

          BAŞAKŞEHİR

          Ziya Gökalp

          Şahintepe

          Güvercintepe

          BAYRAMPAŞA

          Altıntepsi

          Muratpaşa

          Yenidoğan

          İsmetpaşa

          Terazidere

          Ortamahalle

          Yıldırım

          Kartaltepe

        • 13

          BEYLİKDÜZÜ

          Barış

          Yakuplu

          Kavaklı

          Marmara

          Adnan Kahveci

          Dereağzı

          Cumhuriyet

          Gürpınar

          Büyükşehir

          Sahil

        • 14

          BEYOĞLU

          Piyalepaşa

          Piri Paşa

          Kaptanpaşa

          Fetih Tepe

          Keçeci Piri

          Hacıahmet

          BÜYÜKÇEKMECE

          Batıköy

          Fatih

          Pınartepe

          Güzelce

          Atatürk

          Hürriyet

          ESENLER

          Fatih

          Nine Hatun

          Menderes

          Kazım Karabekir

          Tuna

          Fevzi Çakmak

          Oruç Reis

          Çifte Havuzlar

        • 15

          ESENYURT

          Atatürk

          Örnek

          Saadet dere

          İnönü

          Namık Kemal

          Yenikent

          Fatih

          İncirtepe

          Ardıçlı

          Güzelyurt

          Mehter Çeşme

          Pınar

          Talatpaşa

          Merkez

          EYÜPSULTAN

          Nişanca

          Topcular

          Düğmeciler

          Defterdar

          İslambey

          Karadolap

          Güzeltepe

        • 16

          GAZİOSMANPAŞA

          Merkez

          Sarıgöl

          Yıldız Tabya

          GÜNGÖREN

          Merkez

          Güneştepe

          Mareşal Çakmak

          A.Nafiz Gürman

          Haznedar

          Genç Osman

          Akıncılar

          Sanayi

          Mehmet Nesih İzmen

          Güven

          Tozkoparan

          KAĞITHANE

          Talatpaşa

          Merkez

          Gürsel

          KÜÇÜKÇEKMECE

          Kanarya

          Cumhuriyet

          Cennet

          İnönü

          Yeliova

          Gültepe

          Fevzi çakmak

          Halkalı

          İstasyon

          Yenimahalle

          Söğütlüçeşme

          Kartaltepe

          Sultan Murat

          Fatih

          Kemalpaşa

          Atakent

        • 17

          FATİH

          Mevlanakapı

          Şehremini

          Akşemseddin

          Seyyid Ömer

          Ayvansaray

          Kocamustafapaşa

          Derviş Ali

          Yavuz Sultan Selim

          Yedikule

          Hırkai Şerif

          Balat

          İskenderpaşa

          Topkapı

          Silivri Kapı

          Atıkalı

          Molla Gürani

          Sümbül Efebdi

          Ali Kuşcu

          Haseki Sultan

          Zeyrek

          Karagümrük

          Cerrahpaşa

          Aksaray

          Cibali

          Emin Sinan

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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