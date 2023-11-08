Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler hangileri?
Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken 7 Kasım Salı günü Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde endişeye neden olan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Bu kapsamda, "İstanbul'daki en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusu gündeme geldi. İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası...
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Dün akşam saatlerinde Marmara açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında İstanbul deprem risk haritası araştırmaları yoğunlaştı. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaparken, AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Kırmızı Eylem Planı" yeniden gündeme geldi. İşte İstanbul deprem risk haritası ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...
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NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili, "Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.
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İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.
Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
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AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
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PENDİK
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif
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TUZLA
Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe
ATAŞEHİR
İçerenköy
KARTAL
Hürriyet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli
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Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli)
Paşa
Merkez
ZEYTİNBURNU
Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp
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AVCILAR
Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent
BAĞCILAR
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe
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BAHÇELİEVLER
Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakmak
BAKIRKÖY
Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle
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BAŞAKŞEHİR
Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe
BAYRAMPAŞA
Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe
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BEYLİKDÜZÜ
Barış
Yakuplu
Kavaklı
Marmara
Adnan Kahveci
Dereağzı
Cumhuriyet
Gürpınar
Büyükşehir
Sahil
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BEYOĞLU
Piyalepaşa
Piri Paşa
Kaptanpaşa
Fetih Tepe
Keçeci Piri
Hacıahmet
BÜYÜKÇEKMECE
Batıköy
Fatih
Pınartepe
Güzelce
Atatürk
Hürriyet
ESENLER
Fatih
Nine Hatun
Menderes
Kazım Karabekir
Tuna
Fevzi Çakmak
Oruç Reis
Çifte Havuzlar
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ESENYURT
Atatürk
Örnek
Saadet dere
İnönü
Namık Kemal
Yenikent
Fatih
İncirtepe
Ardıçlı
Güzelyurt
Mehter Çeşme
Pınar
Talatpaşa
Merkez
EYÜPSULTAN
Nişanca
Topcular
Düğmeciler
Defterdar
İslambey
Karadolap
Güzeltepe
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GAZİOSMANPAŞA
Merkez
Sarıgöl
Yıldız Tabya
GÜNGÖREN
Merkez
Güneştepe
Mareşal Çakmak
A.Nafiz Gürman
Haznedar
Genç Osman
Akıncılar
Sanayi
Mehmet Nesih İzmen
Güven
Tozkoparan
KAĞITHANE
Talatpaşa
Merkez
Gürsel
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KÜÇÜKÇEKMECE
Kanarya
Cumhuriyet
Cennet
İnönü
Yeliova
Gültepe
Fevzi çakmak
Halkalı
İstasyon
Yenimahalle
Söğütlüçeşme
Kartaltepe
Sultan Murat
Fatih
Kemalpaşa
Atakent
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FATİH
Mevlanakapı
Şehremini
Akşemseddin
Seyyid Ömer
Ayvansaray
Kocamustafapaşa
Derviş Ali
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Hırkai Şerif
Balat
İskenderpaşa
Topkapı
Silivri Kapı
Atıkalı
Molla Gürani
Sümbül Efebdi
Ali Kuşcu
Haseki Sultan
Zeyrek
Karagümrük
Cerrahpaşa
Aksaray
Cibali
Emin Sinan