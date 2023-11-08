Dün akşam saatlerinde Marmara açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında İstanbul deprem risk haritası araştırmaları yoğunlaştı. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaparken, AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Kırmızı Eylem Planı" yeniden gündeme geldi. İşte İstanbul deprem risk haritası ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...