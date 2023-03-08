Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm yurtta derin izler bıraktı. Depremden sonra devam eden artçı ve bağımsız sarsıntılar akıllara büyük İstanbul depremi olasılığını getirdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul'un zemin etüdü ile ilgili Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli semtler merak edilirken İstanbul zemin haritası ile en güvenilir ve en riskli ilçeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte uzman isimden geLen İstanbul zemin açıklaması ile olası İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek bölgeler...