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İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI VE RİSKLİ SEMTLER | İstanbul'da deprem riski en az, dayanıklı ilçeler ve en riskli semtler nereler? İstanbul zemini sağlam yerler

Bu ilçeler risk altında! İstanbul'un en dayanıklı ve en riskli semtleri ile zemin haritası

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı üzerindeki ilçelere ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Depremlerin İstanbul'a etkisi ve olası deprem senaryoları tartışılırken konuyla ilgili İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un zemin etüdü ile zemini riskli ve güven veren ilçelerini Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. İşte İstanbul'un en dayanıklı ve en riskli semtleri ile zemin haritası...

Giriş: 08.03.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm yurtta derin izler bıraktı. Depremden sonra devam eden artçı ve bağımsız sarsıntılar akıllara büyük İstanbul depremi olasılığını getirdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul'un zemin etüdü ile ilgili Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli semtler merak edilirken İstanbul zemin haritası ile en güvenilir ve en riskli ilçeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte uzman isimden geLen İstanbul zemin açıklaması ile olası İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek bölgeler...

  • İSTANBUL'DA SIVILAŞMA MEVCUT

    Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün Habertürk'ten Alper Uruş'a yaptığı açıklamalar şu şekilde; 

    "İstanbul'da sıvılaşmanın yüksek olduğu alanları; Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu'nda bazı alanlar, Haliç çevresi, Kadıköy (Kurbağalıdere) olarak sıralamak gerekir. İstanbul'un yüzde 5'inden biraz daha az bir alanda sıvılaşma söz konusudur.

  • KENTİN ZEMİNİNİN YÜZDE 20'SİNE DİKKAT ÇEKTİ!

    Bununla birlikte kentin yüzde 20'sinin epeyce zayıf bir zemin üzerine oturduğuna dikkat çekmek gerekir. Buralar neresidir; Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Eminönü'nü bu başlık altında sıralayabilirim. İstanbul'un, yüzde 45-50'si neredeyse yarı yarıya zeminin sağlam olduğu düşünülürse, yüzde 17-20'sinin zayıf, yüzde 30'unun ise az sağlam zemin olduğunu görüyoruz.

  • "İSTANBUL'DA ZEMİNDE FAYLANMA YOK"

    Sıvılaşma, genellikle 6.5'tan büyük depremlerde görülen bir olaydır. 6.5'ten küçük bir deprem olursa sıvılaşmanın etkisi çok fazla görülmez. Sıvılaşma, 7 ve 7.5'tan sonra artmaya başlar. Bu büyüklükte bir depremde, belirttiğimiz alanlarda sıvılaşmayı görebiliriz. Ancak İstanbul'da, Hatay gibi bir sıvılaşma da beklemiyoruz. Bu açıdan İstanbul'da zeminde faylanma yok, sıvılaşma alanı düşük en büyük hasar ise sarsıntıdan olacaktır.

  • OLASI DEPREM ADALAR AÇIKLARINDA OLURSA NE OLUR?

    İstanbul'un kuzeyine doğru gittikçe sarsıntı oranının azalacağını söyleyebilirim. Adalar açığında deprem olduğu taktirde Tuzla, Kartal, Maltepe sahil kesimi, Eminönü'nden Mimar Sinan'a kadar sahil kesimi etkilenecektir.

  • ZEMİNİ SAĞLAM İLÇELER HANGİLERİ?

    İstanbul'un sağlam zemine sahip alanlarına yönelik olaraksa Beykoz, Bebek, İstinye, Maslak, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar ve kuzeyini söyleyebilirim. Ancak şu unutulmamalı; çok sağlam dediğimiz yerde binanın zemini zayıf olabilir ya da zayıf bir zeminde sağlam bir bina inşa edilmişse o da insanımızın depremde daha güvenli olmasını sağlayabilir.

  • 4-7 KATLI BİNALAR RİSK ALTINDA!

    Son olarak en çok hasar gören binalar 4-7 kat arası binalardır; dolayısıyla bunların riski büyük. 4 kattan düşük binaları az riskli olarak düşünebiliriz. Hem belediye hem hükümet binaları yenilemek istiyor. İkisinin güçlerini birleştirip ortak şekilde yürümesi gerekiyor."

  • İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

  • İSTANBUL'DA EN RİSKLİ SEMTLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde;

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde;

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları)

  • Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

  • İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre orta deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde;

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

  • Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

  • İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?

    İstanbul Deprem Risk Haritası verilerine göre en az deprem riski taşıyan ilçeler şu şekilde;

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

  • Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy 

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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