Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
Selimpaşa,
Silivri,
Çanta,
Gümüşyaka,
Kavaklı,
Yakuplu,
Esenyurt,
Avcılar,
Ambarlı,
Firuzköy,
Küçükçekmece,
Florya, Yeşilköy,
Ataköy ve Zeytinburnu,
Çayırbaşı çukuru,
Karaköy, Tophane,
Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),
Eyüp,
Alibeyköy,
Sütlüce,
Balat,
Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,
Kadıköy (Kurbağalıdere),
Moda (denize bakan kısmı),
Küçükyalı,
Kartal (Rahmanlar bölümü),
Tuzla (dere kısmı),
Dilovası,
Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).