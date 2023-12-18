MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Marmara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül meydana gelen deprem sonrası X hesabından "İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından depremle ilgili şu açıklamada bulundu:

Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.