İstanbul'dan uyuşturucu getiren iki şüpheli Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, Bafra ilçesi girişinde şüpheliler E.A. ve İ.Z'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Arama yapan ekipler, 88,21 gram metamfetamin, 10,72 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 42 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

,Emre Sahinol