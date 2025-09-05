Habertürk
        Tüm Haberler
        İstanbul'dan Paris'e nostaljik tren yolculuğu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'dan Paris'e nostaljik tren yolculuğu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak." dedi.

        Giriş: 05.09.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:29
        İstanbul'dan Paris'e nostaljik tren yolculuğu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, MÁV’ın, 2025 yılında Paris-İstanbul güzergahında Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer tren seferi planladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, Eylül ayının ilk özel treni ülkemize Balkan Explorer 2 adıyla dün gece Kapıkule’den giriş yaptı.” ifadelerini kullandı.

        Trenin, Kapıkule–Halkalı hattında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ülkemizden ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25’te Halkalı’dan hareket edecek. Tren, Kapıkule’den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa’nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak.”

        Paris-İstanbul arasında işleyecek turistik trenlerin gelecek programları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “14 Eylül’de ‘Constellation’ adlı tren Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül’de Türkiye’ye ulaşacak olan ‘Paris-İstanbul 2’ treni, 18 Eylül’de ‘Latitudes 1’ adıyla dönüş seferine çıkacak. Ekim ayındaki sefer, 20 Ekim gecesi ‘Latitudes 2’ ismiyle Kapıkule’den Türkiye’ye girecek ve 21 Ekim akşamı ‘Marmara’ adıyla ülkemizden ayrılacak. Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi ‘Balkan Explorer 3’ adıyla Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da ‘Chastels of Transilvania’ ismiyle rotasına devam edecek.”

