İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun." ifadelerini kurtardı.

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