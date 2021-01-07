Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında koronavirüs yoğunluğunu gösteren haritada İstanbul yeşile dönmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda kırmızı görünen alanlarda tedbirlerle düşüş devam ediyor. Ancak uzmanlar, 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulunuyor.
DHA'nın haberine göre, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Rakamlar neyi gösteriyorsa sahada benzer şeyler görüyoruz. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar hemen hemen gelen her vakada koronavirüs şüphesi vardı ve hastaların çoğunluğu tanı alıyordu. Ama sayı git gide azaldı ve son bir haftadır bizim kliniğimizde yeni koronavirüs tanısı hiç konulmadı. Çevre hastanelere baktığımızda gelen ağır hastaları yatırmakta, yer bulmakta çok zorlanıyorduk. Şu anda hem kliniğimizde yataklar boşalmaya başladı. Bunun yansımasını Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde görüyoruz. Önceki haftalarda İstanbul haritasında birçok yer kırmızıyken yeşil alanlara rastlamaya başladık" ifadelerini kullandı.
“OCAK, ŞUBAT VE MART AYINDA İVME KAZANMASI YÜKSEK"
Yaşanan bu durumun uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sonucu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, “İnsanların tedbirleri ciddiye aldığını görüyoruz. Bunun karşılığında da vaka sayıları azalıyor. Bireysel önlemlere bağlı olarak salgının seyrinde bir azalma görülür. Ancak tedbirleri hafifletir ve rahata erersek önümüzde daha soğuk olan bir kış ayı var. Ocak, şubat ve mart ayında salgının yeniden ivme kazanma ihtimali çok yüksek. Genel gidiş itibariyle sosyolojik olarak baktığımızda bir rahatlama gelebilir ve salgında artış yaşanabilir" diye konuştu.
“MUTASYONLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ"
Virüsün görülen mutasyonla eskisinden daha güçlü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akkoyunlu şu uyarıları sıraladı: “Bunları göz önüne alarak tedbirleri gevşetmeden kış ayı bitene kadar dikkatli olmalıyız. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak korktuğumuz ikinci pikten korunuruz. Eğer salgının bulaşma hızı ihtimali artarsa daha fazla insanı öldürebilir. 10 bin kişi yerine 15 bin kişiye bulaştığında doğal olarak bulaştırıcılık yüksek olur. Oransal olmasa bile rakamsal bir artış gösterir. O nedenle aynı tedbirleri göstermeye devam edeceğiz. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Sosyal mesafe ve sosyalliğe dikkat edeceğiz. Covid-19 tedbirlerine uyarsak mutasyon konusunda da bir sıkıntımız olmaz. Tedbirlerimizi gevşettiğimiz sırada hastalığa hızlı yakalanacağımızı bilmemiz lazım."
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