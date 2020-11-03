İstanbul'dan Doğanyurt'a gelenler 14 gün karantinada kalacak

AA

Doğanyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karara göre 7 Kasım Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren İstanbul'dan ilçeye gelen vatandaşların 14 gün süreyle belirtecekleri adreste karantinada kalacakları kaydedildi.

Şirket, şahıs ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile ilçeye gelen kamu görevlilerinin kapsam dışında tutulacağı bildirilen açıklamada, "Cenaze ve taziye evlerinde taziye evi görüntüsü oluşturabilecek masa, sandalye bulundurulmamasına, yemek ve mevlit organizasyonlarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.