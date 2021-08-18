Devrim Erbil'in "İstanbul'dan Bodrum'a" başlığı altında topladığı çalışmaları, 20 Ağustos 2021'den itibaren sergilenmeye başlayacak

HABERTURK.COM

Türk Resim Sanatı'nın yaşayan en önemli temsilcisi Devrim Erbil, kendisiyle özdeşleşen çizgilerini, kendi söylemiyle "Öteden beri uygarlık kenti, görsel sanatların tapınağı" Bodrum'da sanatseverlerin seyrine sunuyor.

Yağlıboya resimler, ahşap rölyefler, el dokuması kilim ve halıların bulunduğu serginin odak noktasını Bodrum yarım adası - Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve Haydarpaşa gibi coğrafi ve tarihi İstanbul simgeleri oluşturuyor.