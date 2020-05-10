İstanbul'dan Bilecik'e Anneler Günü kutlaması - BİLECİK

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'dan Gölpazarı'na gelemeyen Defne, Ayhan ve Tuğba Ergün, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan anneanneleri Fikriye Ay'ın (74) Anneler Günü'nü kutlamak için hediye paketi hazırlayıp Vefa Sosyal Destek Grubuna gönderdi.Hediye, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince Ay'a teslim edildi.Fikriye Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler olduğu için böyle bir hediye beklemediğini söyledi.Çok mutlu olduğunu belirten Ay, "Gönderenden de getirenden de Allah razı olsun. Ne güzel, beni unutmamışlar, uzak da olsa hatırlayıp hediye yaptırmışlar. Onlara da görevlilere de teşekkür ediyorum." dedi.