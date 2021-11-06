İstanbul'dan 215 ülkeye ihracat

İstanbul'daki ihracatçılar, geçen ay 27 ayrı sektörde ürettiği 8,2 milyar dolarlık ürünü 215 ülke ve bölgeye ulaştırdı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükseldi.
İstanbullu şirketler ise ekim ayında 8,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 6,9 milyar dolar tutarında bulunuyordu. Söz konusu rakamlar İstanbullu şirketlerin, ihracatlarını ekim ayında yüzde 17 artırdığını ortaya koydu.
İstanbullu şirketlerin, ekim ayında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki payı ise yüzde 42,8 düzeyinde gerçekleşti.
İstanbullu şirketlerin ekim ayındaki ihracatında aslan payını 1 milyar 323 milyon 293 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon aldı.
Hazır giyim ve konfeksiyonu 1 milyar 161 milyon 524 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 89 milyon 317 bin dolarla çelik sektörü, 636 milyon 774 bin dolarla elektrik-elektronik, 609 milyon 530 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 584 milyon 898 bin dolarla mücevher sektörü, 544 milyon 85 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 379 milyon 719 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri, 281 milyon 794 bin dolarla makine ve aksamları, 250 milyon 753 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.
EN FAZLA ARTIŞ ÇELİK SEKTÖRÜNDE
Ekim ayında İstanbullu şirketlerin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 19 sektörde arttığı, 8 sektörde ise gerilediği görüldü.
Dış satımda artışı yakalayan sektörler, çelik, fındık ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, meyve sebze mamulleri, gemi ve yat, kimyevi maddeler ve mamulleri, diğer sanayi ürünleri, deri ve deri mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, yaş meyve ve sebze, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, tekstil ve hammaddeleri, madencilik ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, elektrik-elektronik, makine ve aksamları, hazırgiyim ve konfeksiyon, çimento cam seramik ve toprak ürünleri oldu.
Bunların arasında ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 84,24 ile çelik sektörü oldu.
Aynı dönemde İstanbul'da ihracatın en fazla düşüş kaydettiği sektör ise süs bitkileri ve mamulleri oldu. Sektörün ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,16 azalarak 529 bin dolara geriledi.
EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA
Ekim ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım ekim ayında 696 milyon 46 bin dolar tutarında gerçekleşti.
Almanya'yı, 515 milyon 544 bin dolarla Birleşik Krallık, 501 milyon 487 bin dolarla ABD, 396 milyon 232 bin dolarla İtalya, 374 milyon 544 bin dolarla İspanya izledi.
Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin ihracatında değer bazında en fazla artış kaydettiği ülke 187 milyon 599 bin dolarla ABD oldu. ABD'yi, 122 milyon 98 bin dolarla İsrail, 99 milyon 927 bin dolarla İtalya, 90 milyon 133 bin dolarla Yunanistan, 86 milyon 244 bin dolarla İspanya takip etti.
İstanbul'daki ihracatçılar, geçen ay 27 ayrı sektörde ürettiği 8,2 milyar dolarlık ürünü 215 ülke ve bölgeye ulaştırdı.
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