İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

AA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör, 5 mermi, 7 dizüstü bilgisayar, 65 cep telefonu, 505 SIM kart, 9 flaş bellek, 208 banka kartı ve 2 para sayma makinesi ile 1 milyon 313 bin 410 lira, 3 bin 400 dolar ve 1960 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile 2’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.