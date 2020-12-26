Balat Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste 30 metre derinliğinde bir tünelin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 Aralık’ta Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da özel harekat polislerinin desteği ve 500 polisin katılımıyla 51 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.