İstanbul'daki tarihi köşk harabeye döndü

Asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen'in (1874-1955) Maltepe'deki tarihi Süreyya Paşa köşkü harabeye döndü. Kaderine terk edilen tarihi köşk havadan görüntülendi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında batılılaşma girişimleriyle tanınan hayırsever Süreyya İlmen'in (Süreyya Paşa) kurumlara bağışladığı Maltepe'deki konağı çürümeye yüz tuttu.

İlmen, 1951'de Maltepe Başıbüyük Narlıdere mevkiindeki 1800 dönümlük arazisini, işçilere, yoksullara ve kimsesizlere hastane yapılması amacıyla SGK’ya bağışlamıştı.

İlmen'in adını taşıyan Süreyyapaşa Hastanesi'ne tepeden bakan 1800 dönümlük arazide bulunan tarihi Süreyya Paşa köşkü ilgisizlikten harabeye döndü.

Tarihi köşkün çatısı tamamen göçerken, üst katlarında kalan tahtalarında çürüdüğü görüldü.