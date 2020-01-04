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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Suriyeli sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını belirtti. Ayrıca başka illere kayıtlı olan 97 bin 255 Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını ifade eden Yerlikaya, 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını, 37 bin 582'sinin ise sınır dışı edildiğini aktardı.