İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi gelecek hafta belli olabilir. Avrupa futbolunda gözler 23 Nisan'da yapılacak UEFA zirvesine çevrildi. Perşembe günkü toplantıda 2019-2020 sezonunun geleceğine dair önemli kararlar alınması bekleniyor.

UEFA FUTBOLUN GELECEĞİ İÇİN TOPLANIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Avrupa futbolunun patronu; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin akıbetine dair iki seçenek üzerinde duruyor.

A planında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması gündemde.

Dev maçın söz konusu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finalin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması hesaplanıyor..

B planı ise bir hafta sürecek sekizli mini turnuva ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek.

Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise durum biraz daha karışık. Son 16 turu maçlarının rövanşının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.